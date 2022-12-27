اندلاع النيران في سفينة شحن في بحر البلطيق قبالة لاتفيا

أعلنت البحرية اللاتفية أن النيران شبت في سفينة شحن على متنها شحنة خطرة في بحر البلطيق وهي الآن تنجرف صوب ساحل لاتفيا.

شب حريق في السفينة النى يطلق عليها اسم "ايسكيب" مساء أمس الثلاثاء. ولم يتسن إخمادها بنظام السلامة من الحرائق الموجود على متن السفينة. وغادر الطاقم المؤلف من 15 فردا السفينة البالغ طولها 168 مترا في قارب نجاة ووصلوا إلى بر الأمان، بحسب ما قالته البحرية في دولة لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت السفينة في طريقها من ميناء كلايبيدا المطل على بحر البلطيق إلى ريجا، بحسب موقع تعقب السفن "مارين ترافيك".

ويبدو أن الحريق بدأ في غرفة المحركات وانتشر منها. وقال الموقع إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في لاتفيا أرسل قاطرتين مجهزتين بخزانات مياه ومولدات رغوية إلى سفينة الشحن التي كانت تنجرف باتجاه الساحل الغربي لخليج ريجا.

ووصل زورق دورية تابع للبحرية إلى السفينة التي ترفع علم هولندا والتي كانت تحمل شحنة خطرة غير محددة. وتردد أنه لم تظهر ألسنة اللهب على متن السفينة.

وذكرت إذاعة لاتفيا أن السفينة التي كانت تنجرف وسط الأمواج على بعد تسعة كيلومترات من الساحل، كانت محملة بوليميرات ومواد طلاء. وبحسب التقرير، لا يوجد مؤشرات على أن النيران طالت الحاويات.