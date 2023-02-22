متحدث الوزراء: الصكوك الإسلامية شهدت إقبالا متنوعا من دول الخليج وأوروبا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تغطية طرح الصكوك الإسلامية بمعدل 4 أضعاف، دليل على الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن إعلان اليوم، كان مفاجئًا للكثيرين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الاقتصاد المصري نجح في تغطية الطرح بمعدل 4 أضعاف، رغم الظرف الاقتصادي العالمي، وأسعار الفائدة المشجعة للمستثمرين في دول العالم الكبرى، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أن الصكوك شهدت إقبالًا متنوعًا من دول الخليج والدول الأوروبية والمنطقة الأمريكية ودول آسيوية، موضحًا أن الأمر دليل على الثقة الكبيرة في تلك الصكوك، ولدى المستثمرين على قدرة مصر على السداد.

وأوضح متحدث الوزراء، أن سعر فائدة تلك الصكوك بأقل من 11% جيد جدًا، أخذًا في الاعتبار الظروف الدولية المحيطة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها من الطرح.

وعن الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة البطالة، أشار إلى تشكيل مجموعة عمل مصغرة، من أجل صياغة تلك الاستراتيجية بصورة مدققة؛ تشمل الملامح العامة والخطوط العريضة، وتربط سوق العمل بسوق التعليم الفني أو الجامعي.

وذكر أن الدولة ستتوسع ضمن الاستراتيجية في جانب التدريب لخريجي الجامعات، الذين لا تشهد تخصصاتهم طلبًا عليها في سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الدولة على عودة القطاع الصناعي لريادته في توفير فرص العمل، خاصة أن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة، على مدار الفترة الماضية.