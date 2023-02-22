الصين: ملتزمون بموقف حيادي من الأزمة الأوكرانية

أكد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، أن بكين ملتزمة بموقف موضوعي وغير متحيز بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال وانغ يي - خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الصين ستلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا، وبكين ممتنة لروسيا لاستعدادها لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال المفاوضات".

وأضاف المسئول، أن الجانب الصيني سيلتزم بحزم، كما كان من قبل، بموقف موضوعي وحيادي ويلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة.

وشدد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية، على أن الصين تقدر عاليا أن روسيا أعادت تأكيد استعدادها لحل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل اليوم الأربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية وانغ يي إن، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين التي تتطور وفقا لما تم التخطيط له والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.