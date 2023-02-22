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شهدت مواجهة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي بخماسية مقابل هدفين عدة أرقام تاريخية لمحمد صلاح نجم الريدز وسلبية لفريقه.

وحقق ريال مدريد انتصارا قاسيا على ملعب أنفيلد، وسط مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل هدفا باللقاء.

وشهدت المواجهة عدة أرقام يأتي أبرزها:

- ريال مدريد سجل 5 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على الإطلاق، بعد أن فعل ذلك في نوفمبر 1998.

‏- ليفربول هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتقدم 2-0 ولكن بعد ذلك يخسر المباراة بفارق 3 أهداف.

‏- ليفربول تلقى 5 أهداف في مباراة أوروبية على أرضه لأول مرة على الإطلاق.

- محمد صلاح حتى الآن صنع أهداف مع ليفربول في دوري الأبطال (13) أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

- وأحرز صلاح هدفه الـ 44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروجبا النجم الأسطوري لتشيلسي الإنجليزي.

- وكسر صلاح الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفين جيرارد، حيث سجل اليوم هدفه الأوروبي رقم 42، مقابل تسجيل جيرارد 41 هدفا.

كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

- وأصبح الفرعون أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ ليفربول في المسابقات الأوروبية على ملعب آنفيلد بـ19 هدفا. ‏- يورجن كلوب خسر 5 من أصل 10 مباريات في دوري الأبطال ضد ريال مدريد (فاز 3 وتعادل 2)، أكثر من ضد أي خصم آخر.

- المدرب الألماني يورجن كلوب، خسر 4 من أصل 7 مواجهات ضد كارلو أنشيلوتي في البطولة (فاز 2 وتعادل 1)، خسر أمامه أكثر من أي مدرب آخر.