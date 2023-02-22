رقمان سلبيان لليفربول بعد سقوطه المدوي أمام الريال في أبطال أوروبا

تلقت آمال فريق ليفربول الإنجليزي في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ضربة موجعة، عقب خسارته القاسية 2 / 5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وتسببت تلك الهزيمة المدوية في تعرض الفريق العريق لحدثين تاريخيين خلال مسيرته الطويلة في بطولات الأندية الأوروبية.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ليفربول، التي يتلقى فيها أكثر من 3 أهداف في إحدى المباريات القارية التي تقام على ملعبه.

كما أوضح يويفا أن هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ليفربول مباراة الذهاب على أرضه بالأدوار الإقصائية لإحدى المسابقات الأوروبية أمام فريق من خارج إنجلترا.

وأشار يويفا إلى أن الخسارتين السابقتين اللتين تعرض لهما ليفربول في ملعب آنفيلد في ذهاب أي من البطولات القارية كانت على يد منافسين محليين، حيث كانت الأولى أمام ليدز يونايتد الإنجليزي بالدور قبل النهائي لمسابقة كأس المعارض بين المدن موسم 1970 / 1971، بينما كانت الثانية أمام تشيلسي الإنجليزي بدور الثمانية لنسخة دوري الأبطال موسم 2008 / 2009.