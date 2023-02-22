فلسطين: إصابتان بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين فلسطينيين، وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وأعربت الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، مؤكدة أنه يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم.

ولفتت إلى أن التصعيد يقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.