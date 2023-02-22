تقرير: الاتحاد الأوروبي وفر 12 مليار يورو من الغاز منذ الغزو الروسي

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة (إمبر) أن الاتحاد الأوروبي وفر 12 مليار يورو (8ر12 مليار دولار) من الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا بفضل زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وجاء في التقرير: "بدعم من القدرة المتزايدة والظروف الجوية المواتية ، أنتجت الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسيا من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب".

وفي الأشهر الـ 12 الماضية، أنتج الاتحاد الأوروبي 10%، أو 50 تيراوات/ساعة، طاقة رياح وشمسية أكثر مقارنة بالفترة نفسها في 2021-2022.

وكانت هناك حاجة إلى 90 تيراوات/ساعة من الغاز لتوليد 50 تيراوات/ساعة من الكهرباء التي تم استبدالها بالطاقة المتجددة. وجاء في التقرير أن استيراد هذه الـ 90 تيراوات/ساعة كانت ستكلف 12 مليار يورو.

وعلى الرغم من هذا التوفير، انخفضت واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% فقط ، وفقا لـ "إمبر". ويمثل الغاز الروسي حاليا 16% من الواردات إلى التكتل مقابل 40% قبل عام.

وقالت معدة التقرير الرئيسية، سارة براون: "مع مرور عام على حرب روسيا المدمرة في أوكرانيا، لا يزال من الأهمية بمكان أن يوسع الاتحاد الأوروبي بسرعة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق استقلال دائم في مجال الطاقة".

وخلص التقرير إلى أن استبدال الوقود الأحفوري بالرياح والطاقة الشمسية هو السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبي "لتحقيق أمن الطاقة الدائم والاستقلال".

