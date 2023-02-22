محلية النواب تناقش مشكلات تثبيت المتعاقدين في مشروعات الوحدات المحلية

ناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، محافظة البحيرة على الرغم من صدور قرار وزير المالية لنقلهم على بند 2/3 أجور موسمين وقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفحص مستنداتهم والعقود الخاصة بهم وعدم استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ تثبيت العمالة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2022.

ووجهت النائبه سناء برغش مطالبات بتوضيح موقف وزارة المالية من طلب الإحاطة، وأكد ممثل وزارة المالية بمحافظة البحيرة، علي أن المحافظة لديها عبء مالي للعمالة ويتم صرف الأجور بموجب دفعتين، الأولى يتم صرفها بناء علي الباب الأول، والمجموعة الثانية نتمني أن يتم إدراجهم في الموازنة العامة لتخفيف العبء المالي على المحافظة .

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشددًا على أن هذه المشكلة عامة في مختلف المحافظات وتحتاج طلب مناقشة عامة.

في الاجتماع نفسه، ناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة طريق ترعة السلام بدءاً من مدينة الأثاث بدمياط، وحتى مدينة بحر البقر بطول 74 كيلو مترًا بمحافظة الدقهلية، المُسمى بطريق الموت، لما يقع عليه من حوادث مأساوية متكررة من جراء سوء حالة الطريق، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2022.

كما ناقش نواب اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبانوب عزت، بشأن، الأول: عدم قيام محافظة القاهرة بتأجير الصالة الكائنة بجراج الترعة التابع لحي الساحل إلى هيئة البريد المصري بهدف إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي الحي، مع العلم أن هذه الصالة يتم استخدامها حالياً "كقاعة أفراح" بدون إيجار، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022، الثاني: عدم قيام محافظة القاهرة بتطوير سوق الخلفاوي بحي الساحل، الأمر الذي أدى إلى تحويل السوق إلى مقلب قمامة، وسوق عشوائي، حيث خرج المنتفعين من السوق وقاموا بغلق شارع الشيخ رحيم، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022.

واستكمل الأعضاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن استغلال الجزء المغطى من مصرف الليبني طريق المنصورية إلى مسجد سعدان بشبرا منت مركز أبو النمرس في إقامة مشروعات ذات نفع عام بهدف خلق فرص عمل لشباب الخريجين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022.