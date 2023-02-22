وزيرة الداخلية الألمانية: حرب روسيا نقطة تحول للأمن الداخلي

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا شكلت أيضا تحديات جديدة للسلطات الأمنية في ألمانيا.

وأكدت فيزر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة، اليوم الأربعاء، أن الحرب تعني "نقطة تحول للأمن الداخلي".

وأضافت: "مع الحرب الروسية اتخذ التهديد الذي يشكله التجسس وحملات التضليل والهجمات الإلكترونية بعدا مختلفا".

وتحل الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا بعد غد الجمعة.

وذكرت فيزر، أن الوضع الأمني ​​السيبراني "ازداد سوءا" العام الماضي بوجه عام، مضيفة أن وزارتها تعمل حاليا أيضا على تنفيذ أجندة للأمن السيبراني.

وقالت: "نحن بصدد إنشاء أدوات جديدة للتحقيق في الهجمات السيبرانية ولنتمكن من التأثير على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستخدم للهجوم.. بهذه الطريقة يمكن للسلطات الأمنية إيقاف أو على الأقل إضعاف الهجمات الإلكترونية الخطيرة".