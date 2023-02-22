أحمد موسى: الفراخ البرازيلي موجودة في تركيا وكل دول الخليج من 20 سنة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض اتهم الدولة باستيراد دواجن بها هرمونات تسبب العقم للمواطنين، مشيرًا إلى أن البعض الآخر زعم بأن أزمة الأعلاف مفتعلة؛ حتى تحقق الدولة أرباحًا من استيراد الدواجن.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «تخيل تتدخل لحل أزمة فيطلع لك الفراخ اللي موجودة في كل دول الخليج وتركيا من 15 و20 عامًا، فيها هرمونات تسبب العقم ومشكلات».

وأشار إلى رغبة البعض في استمرار زيادة أسعار الدواجن، وعدم تدخل الدولة لحل الأزمة الموجودة، مؤكدًا أن دور الحكومة الأساسي، مرتبط بتدخلها لحل الأزمات المختلفة، التي يعاني منها المواطن.

وتساءل: «البعض يقول خلي الأسعار تطلع عشان الناس تتضايق، هل ده معقول؟ هل لما الدولة تتكلم إننا نحل أزمة تبقى الفراخ دي مش كويسة! دور الحكومة الأساسي التدخل لحل الأزمات التي يعاني منها المواطن».