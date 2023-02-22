المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين

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طالب المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، قبل قليل، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

وأكد منصور: "مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته بشأن حماية الشعب الفلسطيني"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكد منصور: "سنعقد اجتماعا مع السفراء العرب في الأمم المتحدة لبحث التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية".

واستشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة، في وقت توعدت فصائل فلسطينية بالرد.

من جهته، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أبو عبيدة" إن: "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد".