نائب التنسيقية: مصر اتخذت مسارا جادا للانفتاح على الدول الخارجية

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة رئيس أوزبكستان لمصر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد عمق العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات.

وقال بدوي فى بيان له اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت مسارا جادا بشأن الانفتاح على الدول الخارجية من أجل توطيد العلاقات، خاصة مع ما يشهده العالم من تقلبات مستمرة وتغيرات في موازين القوى الدولية.

وعدد نائب التنسيقية، الآثار الإيجابية التي تنجم عن هذه الزيارة، مؤكدا أهميتها على جميع الأصعدة التجارية والاستثمارية والثقافية، ناهيك عن زيادة حجم الوفود السياحية الواردة من أوزبكستان لمصر، خاصة أن مصر من أهم المقاصد السياحية بالنسبة لها.

وأوضح أن هذه الزيارة شهدت توافق الرؤى فى مختلف الملفات سواء فى القضية الفلسطينية وسد النهضة، ومذكرات التفاهم التى وقعت بين البلدين فى عديد من المجالات.