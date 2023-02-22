شؤون الحرمين توفر روبوتا بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، للترحيب بهم والتعریف بالخدمات المقدمة في المجمع.

وذكرت وكالة أنباء السعودية، أن الروبوت يهدف إلى تعزيز استخدام التقنیات التي تدعم توجه رؤية المملكة 2030، ويُعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف، كما یتضمن على عدة مواصفات منها القدرة على التعرف على المشاعر الأساسیة، وعلى الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار من خلال اللمس وحركة الید.

وفي السياق ذاته، افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، أول معمل للحاسب الآلي بالمسجد الحرام بمعهد الحرم المكي الشريف لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ضمن جهود إدارة معهد الحرم المكي الشريف لتهيئة بيئتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي، واستحداث نظم تعليمية حديثة، وبناء منظومة تقنية تقوم بدور فعَّال في أداء الرسالة التعليمية.

وأشاد السديس بالجهود المبذولة في المنظومة التعليمية بالحرم المكي الشريف، التي نتج عنها إنشاء هذا المعمل الذي يعد نقلة نوعية للتعليم في المسجد الحرام.

وأطلع على المجالات التي يغطيها المعمل ومن أهمها الحصص التطبيقية التعليمية في التلقين وتحسين الأداء في تلاوة القرآن الكريم وتجويده وفي تنمية الملكات اللغوية، وتحسين مقررات الحاسب الآلي في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف، وعمل برامج متنوعة تابعة لمشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمعهد الحرم المكي الشريف، وتنظيم دورات تدريبية في مجال التقنية لمنسوبي المعهد من طلاب ومعلمين وموظفين، وتطوير مشروع التعليم الإلكتروني بالمعهد والكلية.