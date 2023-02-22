رئيس دار الأوبرا: نسعى لتقديم عروض فنية خارج المسارح لتحقيق أكبر مشاهدة

عبر الموسيقار خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الجديد، عن سعادته بتولي المنصب، مضيفًا: "أنك تبقي مسؤول عن صرح كبير زي دار الأوبرا مسؤولية كبيرة.. وأنا كنت مهتم بالموسيقى دائما".

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "التاسعة"، لقناة "الأولي المصرية"، وصف الإعلامي يوسف الحسيني، بأنه يتفائل به كثيرًا قائلًا "أنت من أوائل الناس اللي بتفائل بيها .. ووشك حلو عليا".

وذكر داغر أنه أول من عزف في افتتاح دار الأوبرا المصرية، معقبًا: "أول مرة جيت دار الأوبرا كنت عازف في افتتاحه وكنت باجي أعمل بروفات قبل افتتاح؛ وكنت أول مرة ألاقي مسرح بالعظمة دي في مصر".

وأكد أن هدفه الأساسي هو الخروج بعروض فنية خارج المسارح؛ للوصول لأكبر عدد من المشاهدين والمواطنين.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارا بتولى الدكتور خالد داغر رئاسة دار الأوبرا المصرية خلفا للدكتور مجدى صابر.

خالد داغر؛ كان يشغل رئيس البيت الفنى لدار الأوبرا، وعمل أستاذا بمعهد الموسيقى العربية، وهو من عائلة فنية عريقة فهو نجل المايسترو الكبير العالمى الراحل عبده داغر؛ وحصل على الدكتوراة فى الفنون ٢٠٠٧، واشترك بالعزف مع العديد من الأوركسترات الدولية داخل مصر وخارجها.

