حبس 3 متهمين بقتل سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص "عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، وزوجته، وعامل، له معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل ربة منزل، مُسنة، والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، وبيعها لمحل صاغة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، ومدها بأقوال شهود العيان، وتقرير خبراء الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات، وصرحت بدفن جثة القتيلة بعد أن تم توقيع الكشف الطبى عليها ومدها بتقرير الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغًا من شخص بالعثور على جثة شقيقته، مقتولة داخل الشقة محل سكنها، مع عدم وجود بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة سيدة، مُسنة، مسجاة على سرير غرفة نومها، مع وجود آثار بعثره في المكان، فتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وفحص علاقات المجني عليها، وتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، وسؤال شهود العيان حول طبيعة المترددين عليها، تم التوصل إلى هوية المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، وعمل كمين للمتهمين "الأول، والثانية"، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمين أضافا أنهما قررا استئجار غرفة في العقار ملك المجني عليها، وقبل الحادث طلبا منها المبيت رفقتها لرعايتها لمرورها بوعكة صحية، وقام الأول بالتعدي عليها، مما أودى بحياتها واستوليا على هاتفها المحمول، ومشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالي.

وأضاف المتهمان أنهما اتفقا مع الثالث، "العامل"، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، لمساعدتهما في بيع المصوغات الذهبية، نظير تحصله على مبلغ مالي منهما، وذلك كونه على علم أن المصوغات من متحصلات جريمة قتل، فتم إلقاء القبض عليه أيضًا وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهته أكد إنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتضييق الخناق عليه وتطوير مناقشته أرشد عن المصوغات الذهبية، طرف مالك محل مجوهرات "تم ضبطه" وبمواجهته نفى علمه أنها من متحصلات جريمة.

فيما أرشد المتهمين "الأول، والثانية" عن مبلغ مالي ودبلة، وخاتم ذهب من حصيلة بيعهما للمصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.