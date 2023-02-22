أحمد موسى: كهربا بيقعد احتياطي ليه؟ ده سجل هدف من نصف فرصة

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الأهلي بثلاثية في مبارة الأمس ضد أسوان؛ ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

واشاد "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، بالروح الرياضية التي ظهر بها جمهورالفريقين خلال المباراة؛ موضحًا أنه لم يصدر عن الجمهور أية ألفاظ خارجة أو تجاوزات.

وأوضح أن النادي الأهلي كان متواجًد وسط أهله اليوم بمحافظة أسوان؛ متابعًا: "استقبال حافل ومشرف من أهالي أسوان للنادي الأهلي".

وأشار إلى أن ثلاثية الأهلي في مرمى أسوان كانت أكثر من رائعة، موجهًا تحيه للاعب محمود كهربا على تسجيل هدف في شباك أسوان، مستطردًا: "كهربا رايح عشان يجيب جول؛ ومندهش من المدير الفني ليه بينزله في الاحتياطي؛ ماهو كويس أهو؛ ومهاجم قوي جدًا، واستطاع أن يسجل هذه من نصف فرصة".

وأوضح أن حسين الشحات هو العامل الرئيسي؛ وراء الثلاثية اليوم، مستطردًا: "الشحات عاد من جديد كما عهدناه قبل كأس العالم"؛ متابعا أن محمد الشناوي لعب دورًا كبيرًا في فوز الأهلي اليوم، قائلا: "الشناوي الحارس الأمين".

وسجل الأهلي فوزا كبيرا بثلاثية دون رد، على مضيفه أسوان، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.