اليابان تدرس طرح لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا للمسنين

قال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن اليابان تدرس طرح لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا اعتبارا من مايو المقبل، لكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية ومتخصصين في الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المسئولين القول "إن الحكومة تعتزم توسيع عملية التلقيح من سبتمبر إلى أفراد الجمهور فوق 5 سنوات، والذين أكملوا جولتين من التطعيمات، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن السياسة الجديدة في أوائل مارس المقبل".

تأتي حملة التلقيح الجديدة على الرغم من قرار الحكومة بخفض الوضع القانوني لكورونا إلى نفس فئة الأمراض المعدية الشائعة مثل الإنفلونزا الموسمية في 8 مايو.

ومن مايو إلى أغسطس، تدرس الحكومة إدارة اللقاحات المطورة لاستهداف متغير "أوميكرون" لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، والذين يعانون من حالات طبية أساسية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والعاملين في دور رعاية المسنين، على أن يتم استهداف أفراد الجمهور من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين.

وقررت لجنة من وزارة الصحة والعمل والرفاهية، في اجتماعها يوم 8 فبراير الجاري، أن الجولة التالية من التطعيمات يجب أن تبدأ في خريف أو شتاء عام 2023 على أبعد تقدير، مع استهداف كبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

وفي اليابان، تم إطلاق لقاحات فيروس كورونا في فبراير 2021، بدءا من المتخصصين في الرعاية الصحية، ثم تم توسيعها لاحقا لتشمل عامة الناس فيما بدأت الحكومة أيضا توفير جرعات مخصصة لأوميكرون من خريف العام الماضي.