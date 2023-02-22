رئيس أوكرانيا يؤكد مع نظيره الباكستاني على وحدة وسيادة أراضي الدول

أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني عارف علوي، للتأكيد على أهمية سيادة ووحدة أراضي الدول.

وقال زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحثت مع الرئيس الباكستاني عارف علوي أهمية مبادئ وحدة أراضي وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنهما أكدوا أهمية مبادئ السلامة الإقليمية وسيادة الدول واحترام ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى الأهمية الخاصة لمبادرة الحبوب في أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا مستعدة لمواصلة كونها ضامنة للأمن الغذائي العالمي".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد نفت الأسبوع الماضي، ما تردد حول قيام باكستان بتوريد الذخيرة إلى أوكرانيا، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن باكستان لا تورد احتياطاتها الدفاعية إلى البلدان الأخرى إلا على أساس الضمانات الثابتة لاستخدامها النهائي وعدم نقلها إلى دول أخرى.