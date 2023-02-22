محافظ قنا يستقبل رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء لإنهاء توصيل التيار للمشروعات القومية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بمكتبه المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة قنا، بحضور المهندس أشرف عبد السلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، والمهندس حسن محمد حسن مدير عام المشروعات بالقطاع.

أكد محافظ قنا، خلال اللقاء، ضرورة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمشروعات القومية لما لها من دور مهم في تقديم خدمات حيوية للمواطنين.

وشدد على تذليل التحديات لإنهاء المشروعات وفقًا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع، ضمن خطة المحافظة للنهوض بكافة القطاعات الخدمية

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا، أن القطاع يعطي أولوية كبيرة لتوصيل الكهرباء، وتقديم التسهيلات للمشروعات التنموية والقومية خاصة في وجود شبكة كهرباء قوية وقادرة على تلبية أية احتياجات تنموية واستثمارية في أي وقت.