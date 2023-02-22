بلينكن: شاهدتُ دمارا مروعا في تركيا جراء الزلازل وسنواصل الدعم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه شاهد "دمارا مروعا" في تركيا جراء الزلازل التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "شاهدتُ دمارا مروعا في تركيا جراء الزلازل، وكذلك العمل الذي لا يصدق الذي يقوم به المسعفون والمجتمع الدولي".

وأضاف: "سنواصل تقديم الدعم والمساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلازل".

وكان بلينكن قد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة يوم الاثنين، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هطاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر.

كما التقى بلينكن ، أثناء زيارته للمنطقة الحدودية التركية السورية التي ضربها الزلزال، عمال إغاثة تابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء" السورية للدفاع المدني، التي تقوم بإحصاء الخسائر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

