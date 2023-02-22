بوتين يشيد بالعلاقات الروسية - الصينية خلال زيارة مسؤول صيني رفيع المستوى لموسكو

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات الوثيقة مع الصين، قائلا إنها مهمة للغاية في الوقت الحالي، وذلك خلال اجتماع مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، وانج يي.

وقال بوتين، في مستهل الاجتماع" "العلاقات الدولية معقدة اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، في إشارة على ما يبدو للحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي.. ينطوي على أهمية عالية للغاية من أجل استقرار الوضع الدولي".

وأظهر مقطع فيديو قصير بوتين ووانج، وهما يتصافحان ثم يجلسان إلى طاولة.

وجدد بوتين، الذي من المتوقع أن يحضر حفل موسيقي وطني في استاد موسكو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، دعوته للرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة رسمية إلى موسكو.

وقال وانج، إن الصين مستعدة لتعميق التعاون السياسي والإستراتيجي، بحسب التقرير الروسي.

ولم يكن هناك كلمة رسمية بشأن مبادرة سلام خططتها الصين من أجل أوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل عام تقريبا.