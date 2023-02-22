 أشرف صبحي: حجم الاستثمارات قطاع الرياضة في 4 سنوات بلغ 39 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أشرف صبحي: حجم الاستثمارات قطاع الرياضة في 4 سنوات بلغ 39 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:37 م

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة وفرت دعما هائلا للقطاع الرياضي.

جاء ذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان "الرياضة أسلوب حياة" خلال فعاليات افتتاح معرض سبورتس إكسبو في مركز معارض المنارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ 39 مليار جنيه في أربع سنوات، بين عمليات تطوير واستثمار.

وأشار إلى العمل على جذب استثمارات داخلية وخارجية، مع العمل على تطوير صناعة الرياضة، مؤكدا الاهتمام بالتنمية البشرية والعناية بالصحة العامة من خلال الرياضة.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع الوزارات لتحقيق المستهدف سواء في صناعة المواهب أو التنشئة الصحيحة أو الربط الإلكتروني.


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