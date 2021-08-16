الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو: السلام طريق الاستقرار

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن صنع السلام مع الفلسطينيين أولا هو طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن "صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية أولا".

واعتبر أبو ردينة أن "تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعقد اتفاقيات فردية هنا أو هناك، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التهرب من استحقاقات السلام القائم على الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن "الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لأزمات المنطقة".

وصرح نتنياهو بأن إسرائيل تسعى للسلام وإقامة علاقات رسمية مع المملكة العربية السعودية من أجل هدف "وقف العدوان" الإيراني.

واعتبر نتنياهو، خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في القدس، أن "العالم العربي يعترف بأولوية وقف التهديد الإيراني الأمر الذي يساعد في التقارب مع إسرائيل"، لافتا إلى أن خطوة تطبيع العلاقات مع السعودية "تحدث تغييرا تاريخيا في موقف إسرائيل في الشرق الأوسط".