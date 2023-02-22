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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: الغرب هو من دمر نظام الأمن الدولي القائم على المساواة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:28 م

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "إن الغرب هو من قام بتدمير نظام الأمن الدولي القائم على المساواة".

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن ما تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس جعلنا نتخذ خطوات لضمان أمننا".

وكان حلف الناتو قد أعرب - أمس - عن أسفه لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرح، إن القرار الخاص بمعاهدة "ستارت" تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل.


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