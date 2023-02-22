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مباحثات جزائرية-كرواتية حول تعزيز التفاهم السياسي والتعاون الثنائي الاقتصادي

علم الجزائر
علم الجزائر

نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 8:47 ص

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وزير الدولة الكرواتي المكلف بالشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكرواتية، فرانو ماتوزيتش، السبل الكفيلة بتعميق التفاهم السياسي بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، مساء اليوم، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لوزير الدولة الكرواتي.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الطرفين استعرضا نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التي تمت صباح اليوم.
وبحسب البيان، ثمن وزير الخارجية الجزائري "الديناميكية" التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الكرواتية، والآفاق الواعدة لتعزيز بعدها الاقتصادي في ظل ما يجمع البلدين من موروث تاريخي مشترك ومن طموح كبير في تطوير التعاون الثنائية.


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