تقرير: نحو مليون شخص سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022

أعلنت وكالة اللجوء الأوروبية في فاليتا عاصمة مالطا اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 966 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بزيادة بأكثر من 50% مقارنة بعام 2021.

وقالت الوكالة إن هذا أعلى عدد يتم تسجيله منذ عام 2016، بجانب نحو 4 مليون شخص فروا من أوكرانيا، وسعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الوكالة أن طلبات مواطنين من سوريا وأفغانستان كانتا الأكبر بواقع 132 ألف و 129 ألف على التوالي.

وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بواقع 55 ألف طلب، أي أكثر من ضعف العدد الذي تم تسجيله خلال عام 2021

وتقول الوكالة إن أسباب الزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء تتضمن إنهاء قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا والصراعات المسلحة والتغذية السيئة في الكثير من مناطق العالم.