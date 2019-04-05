وفيات حوادث الطرق ترتفع في الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كورونا

ارتفعت حصيلة وفيات حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3 % في العام الماضي في ظل تنقل عدد أكبر من الأشخاص في الشوارع بعد انخفاض المخاوف بشأن فيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات أولية صدرت اليوم الثلاثاء.

وارتفعت وفيات حوادث الطرق بالفعل في 2021 مقارنة بعام 2020، لكنها انخفضت بنسبة 10 % بالمقارنة بعام 2019 السابق على تفشي الجائحة، لتصل إلى 20600 في 2022.

لكن الوضع تفاوت بصورة كبيرة بين عدد وفيات الطرق الريفية والحضرية. وأشارت بيانات عام 2021 إلى وقوع 52 % من وفيات الحوادث على الطرق الريفية و 39 % منها على الطرق الحضرية مقابل 9 % على الطرق السريعة.

