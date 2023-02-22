 سوريا: مقتل وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور - بوابة الشروق
الأربعاء 22 فبراير 2023 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟

النتـائـج تصويت

سوريا: مقتل وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 4:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 4:33 م

قُتل طفل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" في منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الدكتور مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة قوله، إنه وصل إلى المستشفى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاماً، أحدهم متوفى عمره 11 عاماً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن.

ويتعمد إرهابيو "داعش" كغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات، وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك