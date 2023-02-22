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الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل وزير التشغيل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:19 م

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إقالة وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.

وأقدم سعيد، على سلسلة إقالات متتالية شملت وزراء الخارجية والزراعة والتربية في الحكومة التي كلفها بإدارة المرحلة التي أعقبت إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 برئاسة نجلاء بودن.

ولم تعرف أسباب إقالة النصيبي اليوم، لكنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تفشي ظاهرة تشغيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء من دون أي عقود أو أرواق ثبوتية.

وقال الرئيس التونسي في اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء، إن التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد بات يمثل "وضعا غير طبيعي"، ودعا السلطات إلى تشديد القيود للحد من هذه الظاهرة.

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