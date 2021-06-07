كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مردود طرح الصكوك الإسلامية السيادية للمرة الأولى، وأهمية هذا الأمر، وتأثيره على الاقتصاد المصري.

وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن مصر لجأت للصكوك الإسلامية لأنها أحد أدوات الحصول على موارد دولارية حاليًا.

وأضاف متحدث الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أنه عند طرح تلك الصكوك كان هناك تخوفان منها: سعر الفائدة وتغطية هذا الطرح، مشيرًا إلى أن هذه الصكوك تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن طرح الصكوك الإسلامية السيادية حقّق نجاحًا كبيرًا، معقبًا: «تلقينا طلبات شراء بـ6.1 مليار دولار؛ وهو أمر يمثل مقدار الثقة في الاقتصاد المصري، ونتيجة الطرح الخبر الأكثر أهمية وتناولته وسائل الإعلام العالمية».

وذكر أن الطرح شهد إقبالًا من حوالي 250 مستثمرًا، من الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا وأوروبا.