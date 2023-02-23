واصل فريق الجيش الملكي المغربي تحقيق النتائج المميزة، ليتغلب على مضيفه نهضة بركان بالجولة الـ 17 من الدوري المغربي للمحترفين، برباعية مقابل هدف.

الجيش الملكي الذي يتصدر مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم كل من بيراميدز وفيوتشر، برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، حقق الانتصار الكبير برباعية على بطل الكونفدرالية السابق، ليتصدر الدوري المغربي برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن الوداد أقرب ملاحقيه، والفتح الرباطي الثالث بـ 33 نقطة.

وسبق أن حقق الجيش الملكي الفوز بخماسية مقابل هدف على آسكو كارا التوجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، علماً بأنه يتقابل مع فيوتشر في الرباط الجولة المقبلة من الكونفدرالية.