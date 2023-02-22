الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية لدى طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران، إيزابيل مارش، احتجاجا على المزاعم المثارة من جانب بلادها والتي تصب في إطار سياسة "ايرانوفوبيا".

واحتجت وزارة الخارجية الإيرانية على استمرار الحكومة البريطانية في توجیه التهم الواهية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا أساس لها من الصحة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم.

وأضافت الوكالة أن المزاعم التي قدمتها حكومة بریطانیا ضد إیران بأنها استمرار لسياسة التخویف من إيران (ايرانوفوبيا) داعية إلى وضع حد لهذا النهج غير الودي للحكومة البريطانية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفة أن "الدولة التي تسمح بممارسة أشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسرًا إلى روندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر".

وتابعت الوزارة "أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لن تستسلم للأجواء المثيرة والضغوط الأجنبية خلال العقود الأربعة الماضية وستعلن قريبًا عن رد مضاد على عقوبات النظام البريطاني".

يُذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها، احتجاجا على تعليق عمل قناة "ايران انترناشونال" المناوئة للجمهورية الاسلامية في بريطانيا، بسبب "التهديدات" التي تتعرض لها القناة.

كما فرضت الحكومة البريطانية ، قبل یومین إجراءات حظر جديدة على ثمانية أشخاص إيرانيين بذريعة انتهاك حقوق الإنسان.