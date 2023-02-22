 أمن القاهرة يوزع بطاطين على المواطنين في مدينة نصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمن القاهرة يوزع بطاطين على المواطنين في مدينة نصر

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 2:10 م


قامت مديرية أمن القاهرة بتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين" على المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة.

يأتى ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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