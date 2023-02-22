نبيلة مكرم: المرض النفسي قد يقود إلى محاولة الانتحار

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن المرض النفسي قد يقود إلى محاولة الانتحار، ويجب على المجتمع المساندة وتخفيف الآلام وتوفير البيئة المحيطة التى تتفهم معاناة صاحب المرض النفسي، وإيجاد حل لمشكلاته، مشيرة إلى دور الجامعة فى تقديم دراسات وأبحاث للظروف النفسية فى ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع المصرى.

وأشارت مكرم -خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وتم عقدها بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"- إلى ضرورة نشر الوعي بالصحة النفسية ودعم المرضى النفسيين وأسرهم، خاصة مرحلة الجامعة، حيث يتعرض الطلاب إلى اضطرابات وضغوط ناتجة عن التغيير المفاجئ في البيئة المحيطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، حرص الكلية على أداء دورها فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال توعية وتثقيف الطلاب في شتى المجالات، ونشر ثقافة الصحة النفسية لما لها من أهمية في مساعدة من يعانون من المشكلات النفسية وأسرهم، لافتاً إلى ضرورة وضع المرض النفسي في الاعتبار عند سن القوانين.