قال سكان فلسطينيون من محافظة نابلس الواقعة بشمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل تعزيزات إضافية للقوات التي اقتحمت البلدة القديمة في المدينة.

وأضاف الشهود - في إفادة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اشتباكات عنيفة اندلعت، وسط محاولة لاعتقال مطارد من تنظيم "عرين الأسود".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تفجير عبوه شديدة الانفجار بمجموعه من الجنود وهناك إصابات خطيرة في المكان وفي صفوف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر في نابلس، أن المطارد يدعى "حسام إسليم"، وقد نشر رسالة صوتية، تم تداولها على حسابات الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه لن يسلم نفسه وإنه على درب الشهداء السابقين.