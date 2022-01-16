بنزيما يسطر اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، تسجيل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما هدفين للفريق الملكي، خلال فوزه الكاسح 5 / 2 على الفريق الأحمر.

وأحرز بنزيما الهدفين الرابع والخامس للريال في مرمى ليفربول، خلال لقاء الفريقين بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليهز الشباك للمرة الأولى في مسيرته هذا الموسم بالمسابقة القارية.

ولم يحرز اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، أي هدف مع الريال خلال مشوار الفريق بمرحلة المجموعات في الموسم الحالي لدوري الأبطال.

وسطر بنزيما اسمه بحروف من ذهب في تاريخ دوري الأبطال، بعدما بات أول لاعب في البطولة يتمكن من التسجيل في 19 عاما ميلاديا متتاليا، ما بين عامي 2005 و2023، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكشف يويفا أيضا أن بنزيما أحرز 6 أهداف في شباك ليفربول، أكثر من أي لاعب آخر.