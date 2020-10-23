كشف الشيخ أشرف حمزاوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حكم إجهاض الفتاة المغتصبة ولمن ينسب أن أنجبت.

وأكد "حمزاوي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، أن الشريعة الإسلامية والأديان السماوية حرمت الإجهاض؛ دون أن يكون هناك سببًا واضحًا لهذا الأجهاض، موضحًا أن العلماء اختلفوا في قضية الأجهاض فهناك من ذهب للحرمة المطلقة سواء أن كان نفخ الروح بالجنين أو لم تخلق بعد.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن بعض العلماء ذهبوا بجواز الأجهاض في حالة عدم خلق الروح بالجنين؛ إذا كان هناك سببًا لذلك، مستطردًا: "الضرورات تبيح المحظورات".

وأكد الشيخ أشرف حمزاوي، أن وقائع الاغتصاب تعتبر من الضرورات؛ مردفًا: "الاغتصاب من الأشياء الشاذة التي لا يقاس عليها؛ والحكم في هذه القضية يطلق على عمومه؛ بمعنى أن تحصل عملية الأجهاض للمغتصبة على نفس الأحكام الشرعية؛ إذا كانت هناك ضرورة ملحة للمغتصبة تتيح لها الأجهاض قبل أن ينفخ الروح في الجنين".

وأوضح أنه في حالة تعرض الفتاة للاغتصاب من قبل شحص مجهول في هذه الحالة يصبح نسب الطفل للأم طبقًا للشرع، مشيرًا إلى أن بعض العلماء قالوا أن يأخذ للطفل نسبًا غير نسبه حتى يستطيع أن يعيش بالمجتمع.

وأردف انه فى حالة تعرض فتاة للاغتصاب من قبل أحد أقاربها يطلق على هذه الواقعة "زنا المحارم" وفي هذه الحالة يجب على الطرفين الاعتراف بارتكاب هذا الجرم لينال عقوبته من قبل المجتمع.

واستطرد: "النسب يكون في هذه الحالة للأب؛ مستشهدًا بقوله تعالى "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله".