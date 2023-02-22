وكيل النواب يلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي

التقى محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، والوفد المرافق الذي يزور مصر حالياً.

في مستهل اللقاء، رحب محمد أبو العينين برئيس مجلس المستشارين المغربي والوفد المرافق له، مؤكداً على تاريخية العلاقات المصرية - المغربية على كل الأصعدة، وخلال اللقاء، استعرض وكيل مجلس النواب الجهود والرؤى التنموية التي تتبناها الدولة المصرية منذ تدشينها الجمهورية الجديدة.

وعلى الصعيد الأفريقي، أكد وكيل مجلس النواب، أهمية تعزيز آلية التعاون الثنائي المصري - المغربي في القارة الأفريقية، مستعرضاً رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء تعزيز الجهود التنموية الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تطرحها مصر في هذا الصدد وأبرزها مشروع القاهرة - كيب تاون.

وعربياً، قال وكيل مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، خاصة فيما يتعلق بوضع القدس، مشدداً على ضرورة الوصول لحل عادل ودائم لها يرتكز على القرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد.

من جهته، عبر رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، عن جزيل شكره لاستقباله في مجلس النواب المصري، مؤكداً أن تعزيز العلاقات المصرية – المغربية، هو واجب مشترك يفرضه التاريخ الممتد لتلك العلاقات.

كما أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي، أن مصر هي قلب العروبة النابض وحاملة شعلة ولواء القومية العربية، وعلى الصعيد الأفريقي، لافتا إلى ضرورة قيام مصر والمغرب بواجباتهما تجاه تعزيز العلاقات الأفريقية - الأفريقية بما يمتلكاه من ثقل قاري.