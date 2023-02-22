العدل الدولية تأمر أذربيجان بفتح ممر لاتشين في نارجورنو-كاراباخ

أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان، بإنهاء إغلاق طريق رئيسي يعرقل حياة السكان في إقليم نارجورنو-كاراباخ المتنازع عليه.

وقالت المحكمة في لاهاي إنه يتعين على أذربيجان أن "تتخذ كل الإجراءات المتاحة لديها لضمان حرية حركة الأشخاص والمركبات والبضائع عبر ممر لاتشين في كلا الاتجاهين".

وتقدمت أرمينيا المجاورة بدعوى للمحكمة بعد إغلاق الممر الجبلي في نارجورنو-كاراباخ في ديسمبر الماضي.

وقالت أرمينيا إن هناك نقصا في الغذاء والأدوية لنحو 120 ألف شخص من الأرمن الذين يعيشون هناك، ولا يمكن نقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي إلى مستشفيات المنطقة.

كما أشارت محكمة العدل الدولية إلى حكم صدر في ديسمبر في عام 2021، أمر فيه قضاة المحكمة الأممية الدولتين بالقيام بكل ما هو ممكن لعدم تصعيد الصراع وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

يذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي أحكام ملزمة، والجمهوريتين السوفيتيتن سابقا تتقاتلان منذ أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي، بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الأذربيجانية سيطرتها بعد قتال مع أرمينيا.