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فينيسوس بعد خماسية ليفربول: نحن ريال مدريد يا سادة

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 11:03 ص

وجه البرازيلي فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني رسالة لجماهير النادي الملكي بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسوس في تصريحات نقلها الإيطالي فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإيطالية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" سيداتي وسادتي هذا هو ريال مدريد، وأريد أن أبقى هنا وأواصل صناعة المزيد من التاريخ هذا هو بيتي".

ونجح فينيسوس في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول وصنع مثلهما والتي جعلته يتوج بجائزة رجل مباراة ريال مدريد وليفربول.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء 15 من مارس المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.


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