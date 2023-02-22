بعثة الجامعة العربية تعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالانتخابات في جيبوتي

عقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محند صالح لعجوزي رئيس بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات التشريعية فى جيبوتي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية التى تنطلق يوم الجمعة المقبل.

والتقى لعجوزي والوفد المرافق له، سعيد نوح حسان وزير الداخلية الجيبوتي، وتناول اللقاء دور وزارة الداخلية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما أجرت البعثة لقاءً آخر مع عبدي إسماعيل حرسي، رئيس المجلس الدستوري، الذي استعرض رئيس المجلس الصلاحيات الممنوحة للمجلس فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية.

في الإطار ذاته، اجتمعت البعثة مع محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما أجرت لقاءً آخر مع السفير محمد علي حسن الأمين العام لوزارة الخارجية بمقر الوزارة.

وفي إطار الرغبة في الالتقاء مع الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، عقد السفير لعجوزي اجتماعاً مع عبد القادر كامل محمد رئيس الوزراء الجيبوتي، ورئيس ائتلاف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية.

كما عقدت البعثة في نفس الإطار اجتماعا مع إيلايا إسماعيل جدي رئيسة الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة، ومن ثم عُقد لقاء مع السيد علي محمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، استعرض خلاله الدور الذي تضطلع به الهيئة لتنظيم ومراقبة الظهور الإعلامي للمرشحين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

كما التقى السفير لعجوزي رئيس بعثة الجامعة بالسيد بهنان علي ميدال رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة (CENI)، وتركز اللقاء حول الدور الذي تضطلع به المفوضية خلال العملية الانتخابية.

واختتمت البعثة لقاءاتها بالاجتماع مع الدكتور وركنة جيبيهيو السكرتير التنفيذي للسلطة لمنظمة الإيجاد، وهي إحدى المنظمات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الجيبوتية.