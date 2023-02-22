ممثل روسيا لدى مجلس الأمن: تفجيرات السيل الشمالي عمل من أعمال الإرهاب الدولي

قال الممثل الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تعد التفجيرات التي وقعت في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" عملا من أعمال الإرهاب الدولي.



وأضاف نيبينزيا -حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه ينبغي تقديم مرتكبي تفجيرات خط أنابيب الغاز للعدالة، للحيلولة دون بدء عصر "الفوضى والأضرار التي لا يمكن تصورها للبشرية جمعاء".



وأكد أنه يجب على البلدان التي تقف وراء تخريب السيل الشمالي أن تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بها من هذا العمل، مضيفا" في حالة السيل الشمالي، لا يمكن الشك في الدافع وراء الجريمة ومرتكبها وطريقتها".



وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا، لمناقشة نص مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يطالب بإنشاء لجنة للتحقيق في التخريب في خطوط أنابيب "السيل الشمالي".



يذكر أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" هو مشروع روسي لمد أنبوب غاز طبيعي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.