وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء: 966 ألفا تقدموا بطلبات لجوء للاتحاد عام 2022

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن نحو 966 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، وهو ضعف عدد الطلبات المقدمة في العام السابق.

وذكرت الوكالة حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل نحو 966 ألف طلب لجوء خلال عام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج".

وأضافت الوكالة أن "هذا الرقم يعد مستوى قياسيا منذ عام 2016 في ذروة أزمة اللاجئين"، مشيرة إلى أن "هذه الطلبات التي تقدم بها سوريون وأفغان، شهدت ارتفاعا يزيد على 50% مقارنة بالعام 2021".