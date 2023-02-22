عبر جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، عن أسفه لخسارة فريقه مساء الثلاثاء أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد بخماسية مقابل هدفين.

ريال مدريد اكتسح ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من المسابقة الأوروبية.

وقال هندرسون لبي تي سبورت: "في أجزاء كبيرة من الشوط الأول قدمنا أداءً جيدًا ولم يحالفنا الحظ في تحقيق التعادل بين الشوطين".

وأضاف هندرسون: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء. ريال مدريد عاقبنا في كل مرة الليلة".

وتابع: "في آخر مباراتين حافظنا على نظافة شباكنا. من الصعب. من الصعب المجيء إلى هنا والتحدث. نعم لديهم الكثير من الجودة. عندما لا تدافع بنسبة 100٪ ، يعاقبونك. تسببنا في مشاكل لأنفسنا في بعض الأحيان".

وأتم هندرسون: "الهدف الثاني خطأ واضح. الهدف الثالث سنصاب بخيبة أمل. وذلك عندما ابتعدنا عن المباراة".

واستكمل:"مباراة الإياب لا تزال على بعد أسبوعين. علينا المضي قدمًا بسرعة. لدينا مباريات في الدوري الممتاز قبل ذلك ، لذا علينا التركيز ، وعبور هذه العقبة حتى يأتي وقت المباراة".