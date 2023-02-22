التربية النوعية بالوادي الجديد تنظم ندوة توعوية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية عن ريادة الأعمال وأهميتها بالنسبة للطلاب والعمل الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة، حاضر بها الدكتور محمد السيد أستاذ أشغال المعادن، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.



وأكد الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية بقنا، أهمية دور الجامعة بتكثيف جهودها لتوعية الطلاب بأهمية تطوير الذات، وتحقيق التمكين الاقتصادي للطلاب.



وأوضحت الدكتورة بدرية حسن وكيل الكلية، دور الوحدة الإنتاجية بالكلية وأهميتها بالنسبة للطلاب المبدعين من خلال عرض وتسويق جميع منتجاتهم.



وحضر الندوة الدكتورة هدية دندراوي، والدكتورة نجلاء فارس، والدكتور أحمد حلمي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والدكتور محمد سلام منسق الندوة.