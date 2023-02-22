لجنة المكتبات بجامعة الوادي الجديد تجتمع لمناقشة عدد من الموضوعات

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قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إنه عقدت لجنة المكتبات الجامعية اجتماعا، برئاسة الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبدالسلام، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، وعدد من الأساتذة من كلية الآداب.

وأوضح أن الاجتماع ناقش الموضوعات الخاصة بالمكتبات الجامعية، وعلى رأسها متابعة التقارير الخاصة بمعدلات رفع الرسائل العلمية وتكشيف مقالات الدوريات العلمية، التى تم تسجيلها على نظام المستقبل ﻹدارة المكتبات الجامعية.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت بضرورة رفع تقرير أسبوعي بما تم إنجازه لعمداء الكليات لمتابعة الأداء.