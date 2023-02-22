مؤسسة بريطانية تضخ استثمارات بـ50 مليون دولار لضمان الأمن الغذائي في السودان

ذكرت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار لضمان الأمن الغذائي وتوفير الأغذية الأساسية في السودان خلال فترات الاضطرابات التي قد تصيب الأسواق العالمية، أو عند مواجهة تحديات على مستوى سلاسل التوريد، أو بسبب التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي على نحو غير مسبوق.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن التحديات الناجمة عن اتباع سياسات الاقتصاد الكلي وتنامي الصراعات وارتفاع نفقات التصدير عالميًا، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية المترتبة على التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات، أدت إلى إحداث أزمة غذائية في السودان والمنطقة.

وأضافت أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 تشير إلى أن ما يصل إلى ثلث سكان السودان - حوالي 11.7 مليون شخص - سيعانون من انعدام الأمن الغذائي عام 2023.

وتابعت أن خطة التمويل توفر رأس اللازم على المدى الطويل لاستيراد القمح وتعزيز إمدادات الدقيق لآلاف المخابز ومنافذ البيع بالتجزئة والشركات، لضمان توفر المنتجات الغذائية الأساسية لملايين السودانيين على نحو مستمر في المناطق الحضرية.

من جانبه، أكد السفير البريطاني في السودان جايلز ليفر، أهمية الإستثمار الذي ضخته المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي بالسودان، ودوره في الحفاظ على استمرارية أعمال أحد أهم القطاعات الاقتصادية خلال هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى دوره في تسليط الضوء على التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم الشعب السوداني، وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في السودان.

بدوره، قال رئيس ديوان الشركات بالمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي ريتشارد بالمر، إن هذا الإستثمار يمكننا من تحسين مستوى إمدادات الأغذية الأساسية لشعب السودان؛ تزامنًا مع استمرار التغيرات المناخية وتصاعد الأزمة الأوكرانية وتأثيرهما على مستويات النمو الاقتصادي وتعطيل سلاسل التوريد".

من ناحيته، قال أسامة داوود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة (إنفيكتوس للاستثمار) و(مجموعة دال) التي يتم من خلالها ضخ هذه الاستثمارات إن التمويل الذي تقدمه المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي يمثل أهمية استثنائية؛ نظرًا لدوره في توفير الإمدادات الغذائية المستدامة، بجانب تسليط الضوء على جهودنا التاريخية طويلة المدى لضمان الأمن الغذائي لشعب السودان، والمساهمة في خلق تأثير إيجابي حقيقي ودائم عبر المجتمعات التي نعمل فيها.

وأكد أن هذا الاستثمار يسهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

وكانت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار قد ساهمت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في توفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار كقرض مساند لبنك القاهرة لدعم الخطط التوسعية التي يتبناها البنك وتعزيز هيكل رأس المال وإطلاق منظومة إدارة بيئية ومجتمعية شاملة بما سيسهم في تدعيم العلامة التجارية للبنك وتعزيز إمكانية حصوله على رأس المال الأجنبي لدعم نموه المستدام.