بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 7 متهمين باحتجاز وتعذيب الصيدلي ولاء زايد؛ لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلي حلوان".

وطالب المدعي بالحق المدني في قضية ولاء زايد، من هيئة المحكمة ضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي، مدعيا وجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل هي جائزة الحدوث من عدمه طبقًا لتصور الدعوى.

وطالب المدعي بالحق المدني ندب 3 أساتذة من الطب الشرعي لعمل مقارنة بين التقريرين الخاصين بالصيدلي والتحقق منهما بشكل صحيح، فضلا عن طلبه للائحة الإجرائية لندب أساتذة الطب الشرعي وكشف الانتداب الخاص بالأطباء من يوم 26 سبتمبر إلى يوم 29 سبتمبر من عام 2022.

كما طالب بضم كل الأحراز في القضية وفضها أمام الهيئة لوجود تلاعب فيها بشكل كبير، وضم كشف سجل الاتصالات الواردة والصادرة على هواتف المتهمين الـ7، بداية من يوم الواقعة حتى نهايته، مشيرا إلى ضرورة تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإضافة تهمة القتل العمد للمتهمين، وتوقيع أقصى العقوبة.

كما طالب بتوجيه تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض لوالدة المتهمة الأولى، وقبول الادعاء المدني شكلا وموضوعا وأن يؤدي المتهمين المبالغ المالية المطلوبة من المدعي بالحق المدني.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمة الأولى الذي قال إن الواقعة هي مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب في الواقعة محل الدعوى، وأن لا عدل بغير عدل ولا عدل بغير حقيقة، وأن الواقعة هي مشادة كلامية تطورت إلى مشاحنة.

وأضاف الدفاع أمام المحكمة خلال جلسة اليوم أن المتهمين جميعهم من خريجي كليات الألسن، الطب، والصيدلة وليسوا من الخارجين عن القانون الذين اعتادوا ارتكاب الجرائم، ذاكرا أن المجني عليه ولاء زايد حاول التخلص من حياته أكثر من مرة.

وأمر النائب العام، في وقت سابق، بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى (زوجته)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.

وأوضحت النيابة أن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.