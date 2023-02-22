تقرير: نائب المستشار الألماني علم من السفارة الأمريكية بداية الحرب في أوكرانيا عشية اندلاعها

أبلغت السفارة الأمريكية في برلين نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، بالغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا عشية اندلاع الهجوم.

وقال هابيك في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية فى عددها الصادر غدا الخميس إنه استقبل في وقت مبكر من المساء زيارة من السفارة الأمريكية في الوزارة.

وأضاف: "حصلت على ملف جاء به: سيحدث هذا الليلة. تم إذابة أكياس الدم، وتحميل قاذفات الصواريخ، ووضع علامات على المركبات، ومن الواضح أن القوات تتحرك نحو الحدود. كان الآمر واضحا: الحرب وشيكة وستصبح حقيقة مريرة".

وقبل عام، بالتحديد في صباح يوم 24 فبراير، غزت القوات الروسية أوكرانيا بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها لا تزال تتذكر صباح يوم اندلاع الهجوم بوضوح.

وقالت لـ"شتيرن": "لقد استغرق الأمر مني دقيقة لإدراك أن اهتزاز الهاتف حقيقي. في الساعة 51ر4 صباحا تم الإبلاغ عن الانفجارات الأولى في كييف. في الساعة 59ر4 كانت مديرة مكتبي على الهاتف. قلت: أرجوكِ لا".

وأضافت أنه كان من الواضح دائما أن الحرب يمكن أن تبدأ، "ولكن عندما تحدث، لا مفر من أن تنحبس أنفاسك".