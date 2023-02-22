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أمين عام الناتو: يجب كسر حلقة «العدوان الروسي»

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 8:10 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في وارسو، إن الناتو لا يمكنه السماح لروسيا بتقويض الأمن الأوروبي بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وتابع ستولتنبرج: "لقد رأينا النمط الروسي للعدوان على مدى سنوات عديدة، جورجيا في عام 2008، وشبه جزيرة القرم ودونباس في عام 2014، ثم الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي".

وأضاف، متحدثا إلى جانب قادة دول شرق أوروبا في الناتو والرئيس الأمريكي جو بايدن: "لا يمكننا السماح لروسيا بالاستمرار في تقويض الأمن الأوروبي".

وقال ستولتنبرج في اجتماع لما يسمى مجموعة بوخارست التسعة التي تمثل الدول التي يتألف منها الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي: "يجب علينا كسر حلقة العدوان الروسي".

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